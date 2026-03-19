Inauguran el Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026 en la CDMX

...

Del 20 al 22 de marzo, el Monumento a la Revolución albergará el Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026, con la participación de 54 productores floricultores y 50 productores de alimentos locales, actividades culturales, educativas y la exhibición de 83 variedades de plantas, en un esfuerzo conjunto de la SEDEMA y la DGCORENADR por fortalecer el suelo de conservación y la economía local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 01:40 PM.
En México y editada el 19/03/2026 12:57 PM.