Inauguran el Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026 en la CDMX

La Ciudad de México da la bienvenida a la primavera con el Primer Festival de las Flores de Primavera y Ornamentales 2026, que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo en el Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. El evento, organizado por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), busca acercar a la ciudadanía a la riqueza natural del suelo de conservación capitalino.
Durante tres días, de 11:00 a 18:00 horas, más de 54 productoras y productores de flores y plantas exhibirán y venderán directamente al público una amplia variedad de especies cultivadas en las zonas verdes de la capital. Entre las flores destacadas estarán dalias, crisantemos, rosas, hortensias, malvón, alcatraces, lavanda y toronjil, así como múltiples variedades de suculentas, sumando un total de 83 especies distintas.
Además, 50 productores de alimentos y productos transformados participarán con ofertas de mercancía elaborada con ingredientes originarios del suelo de conservación, promoviendo el consumo local y sostenible. Todo lo expuesto podrá adquirirse directamente en el lugar, fortaleciendo la economía de las familias dedicadas a la floricultura y la agricultura urbana.
El festival forma parte del programa Altépetl Bienestar, que impulsa la DGCORENADR para apoyar a los productores locales, fomentar la compra directa y resaltar el valor del suelo de conservación como eje de biodiversidad, producción de alimentos y regulación ambiental en la CDMX.
El programa incluye actividades educativas y culturales para todas las edades. Se instalará un museo al aire libre con información sobre la flora local, así como talleres y espacios de divulgación ambiental. Uno de los atractivos principales será un Teporingo monumental, figura inspirada en el conejo zacatuche, especie endémica de las zonas montañosas del suelo de conservación y símbolo de la biodiversidad local.
Con este evento, la Ciudad de México busca consolidar un espacio de encuentro entre ciudadanos, productores y naturaleza, reforzando la conexión con el entorno y promoviendo hábitos de consumo responsable en el corazón de la capital.