Senadores del PT apoyan “plan B” electoral, pero con reservas en revocación de mandato

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El Partido del Trabajo (PT) expresó su apoyo general al plan B de reforma electoral, aunque advirtió que aún analiza aspectos clave como la participación de la titular del Ejecutivo en su propia revocación de mandato. Senadores del partido señalan que algunos elementos no estaban en acuerdos iniciales y que su postura definitiva dependerá de reuniones internas. Sus votos, junto con los del PVEM, serían determinantes para la aprobación de la reforma constitucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 11:45 AM.
En México y editada el 19/03/2026 09:21 AM.