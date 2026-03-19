Ricardo Monreal presenta iniciativa para prohibir envío de publicidad sin consentimiento

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de ley que busca prohibir a empresas y proveedores el envío de publicidad por medios como llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes SMS u otros canales similares sin el consentimiento previo, libre, informado, expreso y verificable de los consumidores.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Entre sus principales puntos destaca que quienes hayan autorizado recibir publicidad podrán revocar ese consentimiento en cualquier momento, de forma gratuita y mediante medios electrónicos o escritos.
El proyecto establece que el consentimiento debe darse mediante una acción afirmativa del consumidor, comprobable mediante medios escritos, electrónicos, ópticos o cualquier tecnología que permita verificar la autorización de manera indubitable. Asimismo, plantea la creación de un registro en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, donde los usuarios puedan inscribirse para evitar el uso de sus datos con fines publicitarios.
Una vez que el consumidor solicite la cancelación, el proveedor tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para dejar de enviar comunicaciones mercadotécnicas. Además, las empresas deberán implementar mecanismos inmediatos y sencillos —como botones, enlaces o menús telefónicos— en sus plataformas digitales para permitir la revocación del consentimiento.
La iniciativa también limita el envío de publicidad a una sola comunicación mensual por consumidor, cuando se cuente con autorización. Asimismo, prohíbe el uso, transferencia o tratamiento de datos personales con fines publicitarios sin consentimiento expreso o sin una orden judicial fundada.
Monreal busca obtener el respaldo unánime de los líderes parlamentarios en el Palacio de San Lázaro para agilizar los trámites del proyecto y someterlo a votación en el pleno la semana entrante.