Ricardo Monreal presenta iniciativa para prohibir envío de publicidad sin consentimiento

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para prohibir el envío de publicidad por teléfono, correo electrónico o SMS sin consentimiento previo y verificable de los consumidores; busca votarla la próxima semana con apoyo unánime.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 11:50 AM.
En México y editada el 19/03/2026 09:23 AM.