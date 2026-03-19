Rosario Robles regresa a la política como coordinadora de Defensa Ciudadana en el PRI

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Rosario Robles, exsecretaria de SEDESOL durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y figura central en el caso de la 'Estafa Maestra', fue nombrada por Alejandro Moreno como coordinadora de la Defensa Ciudadana para México, marcando su regreso a la vida política tras su absolución definitiva en 2023.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 10:15 AM.
En México y editada el 19/03/2026 08:50 AM.