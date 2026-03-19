Rosario Robles regresa a la política como coordinadora de Defensa Ciudadana en el PRI

En un sorpresivo regreso a la escena política, Rosario Robles fue nombrada este lunes por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como coordinadora de la Defensa Ciudadana para México. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en las instalaciones nacionales del partido, a cuatro años de que Robles saliera en libertad provisional tras pasar tres años en prisión.
Robles, quien fue secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue una de las figuras más visibles en el escándalo conocido como la 'Estafa Maestra', un esquema de desvío de recursos públicos por alrededor de 3 mil millones de pesos a través de 11 organismos federales. Aunque fue investigada y detenida en 2019, nunca se le acreditó responsabilidad en delitos financieros.
El 6 de noviembre de 2023, un tribunal federal absolvió de forma definitiva a Robles del delito de ejercicio indebido del servicio público, tras determinar que no existían elementos suficientes para vincularla directamente con el desvío de recursos. Tras su liberación, la exfuncionaria afirmó en redes sociales que "terminó la infamia" y denunció una persecución política encabezada por el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
En el evento del PRI, Moreno Cárdenas destacó la trayectoria de Robles y agradeció su regreso al partido: "Rosario Robles, quien ahora será coordinadora de la Defensa Ciudadana para México. Muchas gracias, Rosario, por estar aquí, por defender a México". No obstante, el dirigente priista no precisó las funciones específicas del cargo, ni la fecha de inicio ni si el puesto tendrá relación directa con las estrategias electorales del PRI de de cara a los comicios de 2027.
El nombramiento ocurre en un contexto de apertura anunciada por el PRI, que buscará abrir sus candidaturas a personas no militantes del partido. Moreno aseguró que las postulaciones para el próximo proceso electoral estarán disponibles para cualquier ciudadano interesado en participar, lo que podría marcar un giro en la estrategia de renovación del tricolor.
Robles, quien se mantuvo alejada de la política tras su detención, fue la única exsecretaria de Estado procesada en el caso de la Estafa Maestra, aunque nunca fue sentenciada. Su regreso al ámbito público ha generado reacciones encontradas, con críticas de sectores civiles y opositores que cuestionan la legitimidad de su reinserción en la vida institucional.
En su mensaje tras la sentencia, Robles afirmó que, pese a su encarcelamiento, "nunca dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad", y reiteró que su nombre y trayectoria permanecen intactos.