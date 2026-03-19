Sergio Mayer se disculpa por “La Casa de los Famosos” y denuncia linchamiento político

...

El diputado morenista Sergio Mayer reconoció que su participación en 'La Casa de los Famosos' fue 'políticamente incorrecta', ofreció disculpas, pero afirmó haber sido víctima de una campaña de descalificación. Reiteró su lealtad a Morena, aunque admitió evaluar su futuro político si el partido le cierra las puertas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 10:46 AM.
En México y editada el 19/03/2026 09:00 AM.