Sergio Mayer se disculpa por “La Casa de los Famosos” y denuncia linchamiento político

Tras reincorporarse este miércoles a sus funciones en la Cámara de Diputados, el legislador morenista Sergio Mayer reconoció que solicitar licencia para participar en el reality show La Casa de los Famosos fue una decisión "políticamente incorrecta" y ofreció disculpas por ello. No obstante, el también actor y cantante aseguró que ha sido víctima de una campaña de linchamiento y descalificación, tanto dentro como fuera de su partido.
Desde su curul en el Palacio de San Lázaro, Mayer comparó el ambiente político con el del programa de televisión, al afirmar que el "canibalismo político" y las "dobles caras" son igual o peor en la llamada Casa del Pueblo que en el reality de Telemundo.
El diputado defendió su desempeño legislativo y se autoevaluó con una calificación de entre 8 y 9. Rechazó haber recibido notificación alguna de la Comisión de Honor y Justicia de Morena sobre la suspensión de sus derechos partidistas o sobre una posible citación para rendir cuentas por su participación en el programa.
"Estoy dispuesto a asumir los costos políticos de mis decisiones", afirmó Mayer, quien insistió en que no ha considerado convertirse en legislador independiente ni cambiar de grupo parlamentario. Sin embargo, señaló que si Morena no le ofrece un futuro político, evaluará otras opciones para continuar su carrera.
En su defensa, el morenista argumentó que su participación en el reality fue como actor, actividad que consideró compatible con su trayectoria profesional, al igual que otros diputados que desarrollan labores paralelas a su función legislativa.