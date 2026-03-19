Sheinbaum invita al rey Felipe VI al Mundial 2026 tras reconocimiento sobre la Conquista

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La presidenta Claudia Sheinbaum extendió una invitación formal al rey Felipe VI de España para asistir al Mundial de Futbol 2026 en México, gesto diplomático tras las declaraciones del monarca sobre los 'abusos' durante la Conquista. Aunque Presidencia desconoce la información, la Casa Real española recibió la propuesta con agrado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 09:04 AM.
En México y editada el 19/03/2026 08:34 AM.