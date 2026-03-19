Sheinbaum afirma que discurso de Trump no afecta turismo en México

...

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la violencia en México no han tenido impacto negativo en el turismo internacional, al tiempo que se reportó un aumento de 8.6% en la llegada de turistas en enero de 2026 respecto al mismo mes de 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/03/2026 08:15 AM.
En México y editada el 19/03/2026 08:15 AM.