Sheinbaum afirma que discurso de Trump no afecta turismo en México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que el discurso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que criticó la situación de seguridad en México, no ha tenido impacto en el flujo de turistas internacionales al país. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que, por el contrario, México ha registrado un crecimiento sostenido en su actividad turística.
Según datos presentados por el gobierno federal, en enero de 2026 se registró un aumento de 8.6 por ciento en la llegada de turistas internacionales en comparación con enero de 2025. Asimismo, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que la derrama económica derivada del turismo alcanzó un récord histórico de tres mil 477 millones de dólares, lo que representa un incremento de 3.9 por ciento frente al año anterior.
Rodríguez también destacó el crecimiento en el turismo de cruceros: 1.28 millones de cruceristas arribaron a puertos mexicanos durante el primer mes del año, un 10.6 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, con una derrama económica de 111.7 millones de dólares.
Sheinbaum subrayó que México mantiene una posición relevante en el escenario internacional, no solo por su diplomacia, sino también por su influencia cultural y económica. "Nuestro país sigue siendo un destino seguro, atractivo y competitivo", afirmó la mandataria durante su intervención en el Salón Tesorería.
Las declaraciones se dan en medio de una nueva ofensiva retórica de Trump, quien en un reciente mitin cuestionó la capacidad de México para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y visitantes. Sin embargo, las cifras oficiales sugieren que tales declaraciones no han influido negativamente en las decisiones de viaje de los turistas extranjeros.