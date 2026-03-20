Conteos cíclicos de inventario: la clave para evitar quedarse sin stock

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El cambio comienza cuando el inventario deja de depender de la memoria o de revisiones esporádicas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/03/2026 12:10 PM.
En México y editada el 20/03/2026 12:35 PM.