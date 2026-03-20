Harfuch confirma que hija de 'El Mayo' no tiene órdenes de aprehensión en México ni EU

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este viernes que María del Rosario 'N', hija de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, no cuenta con órdenes de aprehensión vigentes ni en México ni en Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina en Cancún, Quintana Roo, Harfuch aclaró que la mujer no fue detenida en el operativo realizado este jueves en Culiacán, Sinaloa, sino que permaneció bajo custodia temporal como parte de un protocolo de seguridad, con el fin de garantizar la integridad de las personas y verificar la existencia de mandamientos judiciales en su contra.
El funcionario detalló que, si bien la mujer fue incluida en 2007 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dicha designación es un procedimiento administrativo y no equivale a una acusación penal ni a una orden de captura vigente.
Harfuch realizó estas declaraciones desde la Ciudad Militar de la Guardia Nacional en Culiacán, donde también informó que Omar Oswaldo 'N', conocido como 'El Patas', miembro de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, sí es requerido por las autoridades estadounidenses y fue detenido durante el operativo.
Las aclaraciones del titular de la SSPC buscan desmentir versiones circuladas en torno a la participación de la hija de 'El Mayo' en actividades ilícitas, al tiempo que el gobierno federal reitera que no se ejerce acción penal en su contra por ausencia de órdenes judiciales.