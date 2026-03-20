Harfuch confirma que hija de 'El Mayo' no tiene órdenes de aprehensión en México ni EU

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que María del Rosario 'N', hija de Ismael 'El Mayo' Zambada, no enfrenta órdenes de aprehensión en México ni Estados Unidos, y que solo estuvo bajo custodia preventiva durante un operativo en Culiacán por protocolo de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 11:38 AM.
En México y editada el 20/03/2026 11:28 AM.