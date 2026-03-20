Ignacio Mier encabeza reunión con PT y aliados por definición del plan B electoral

Luego de que el Partido del Trabajo (PT) manifestara que aún no define su apoyo total al plan B electoral, el coordinador de Morena en el Congreso, Ignacio Mier, encabezó una reunión reservada con senadores y diputados aliados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.
La cita, que tuvo lugar alrededor de las 14:30 horas, incluyó a los legisladores petistas Geovanna Bañuelos y Alejandro González Yáñez, así como al diputado Benjamín Robles, quien previamente se reunió con el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, en las oficinas del partido en el Senado. Robles se retiró sin dar declaraciones, aunque días atrás indicó que su partido respalda ajustes para eliminar privilegios en congresos estatales y ayuntamientos, pero no acompañará iniciativas que impliquen regresos ni que la revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal, por riesgos de inequidad.
La ausencia del voto de los seis senadores del PT y uno del Partido Verde impediría que Morena alcanzara los 86 votos necesarios para la mayoría calificada en el Senado. Actualmente, la bancada morenista cuenta con 80 votos, por lo que el apoyo de sus aliados es determinante.
Aunque los petistas no revelaron los detalles de la reunión con Mier, trascendió que se comprometieron a continuar el diálogo para lograr un voto unánime en comisiones y en el pleno, siempre que se aclare la redacción sobre la revocación de mandato y la fecha de su realización.
Mier publicó en redes sociales una foto junto a los legisladores del PT y escribió: “Siempre es grato tener la oportunidad de reunirme con nuestros amigos y aliados en esta lucha por la transformación y el bienestar de nuestro país”.
Por su parte, el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, asistió brevemente a la reunión y afirmó que al menos 13 senadores verdes votarán a favor del plan B, mientras uno más lo evalúa. Velasco, chiapaneco, destacó tener buena relación con el PT y reconoció que el partido se encuentra en un momento de reflexión, cuyas aportaciones consideró importantes de escuchar.