Ignacio Mier encabeza reunión con PT y aliados por definición del plan B electoral

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El coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo una reunión reservada con senadores y diputados del PT y otros aliados tras la indecisión del Partido del Trabajo sobre el apoyo al plan B electoral. Sin los seis senadores petistas y uno del Verde, Morena no alcanzaría los 86 votos necesarios para la mayoría calificada. El PT exige claridad en la redacción sobre la revocación de mandato y su fecha de realización.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 04:10 PM.
En México y editada el 20/03/2026 03:59 PM.