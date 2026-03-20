Senado llama a dignificar la menopausia con enfoque integral en salud pública

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El Senado de la República hizo un llamado urgente a transformar la atención a la perimenopausia y la menopausia en México, promoviendo una estrategia integral, libre de estigmas y con enfoque de derechos humanos, durante un conversatorio que destacó la necesidad de políticas públicas, capacitación médica y la creación del Día Nacional de la Salud en la Menopausia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 09:04 AM.
En México y editada el 20/03/2026 08:25 AM.