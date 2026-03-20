Sheinbaum defiende soberanía de México tras anuncio de posible acuerdo petrolero con Cuba

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México es un país soberano para establecer acuerdos comerciales con cualquier nación, tras confirmar que se analiza el envío de petróleo a Cuba. Rechazó las críticas de la derecha y reiteró el compromiso humanitario con la isla caribeña.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 08:25 AM.
En México y editada el 20/03/2026 08:15 AM.