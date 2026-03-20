Sheinbaum defiende soberanía de México tras anuncio de posible acuerdo petrolero con Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó hoy la soberanía de México para establecer acuerdos comerciales con cualquier país del mundo, tras confirmar que su gobierno analiza un posible envío de petróleo a Cuba. Durante su habitual conferencia de prensa matutina, Sheinbaum indicó que en los próximos días se darán a conocer los detalles del acuerdo, que forma parte de una estrategia de cooperación energética y solidaridad internacional.
“México es un país soberano y tiene todo el derecho de tener acuerdos con cualquier nación”, afirmó la mandataria, quien acusó que “la derecha enloquece cada vez que decimos esto”. No obstante, subrayó que la decisión se toma en el marco de la política exterior independiente y de no intervención que ha caracterizado al gobierno actual.
Sheinbaum destacó que el posible envío de crudo a Cuba responde también a una dimensión humanitaria, ante la difícil situación que enfrenta la isla por la escasez de combustible y energía. Reiteró el compromiso de México de continuar brindando apoyo solidario, sin condicionamientos políticos.
La jefa del Ejecutivo federal precisó que los esquemas de cooperación se analizan con las instituciones correspondientes, incluyendo a Pemex y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que se informará oportunamente sobre los avances. El anuncio ha generado debate político, pero el gobierno insiste en que se trata de una decisión técnica, económica y ética, en línea con los principios de la política exterior mexicana.