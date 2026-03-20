Sheinbaum afirma que revocación de mandato no debe ser costosa si se realiza en elecciones de 2027

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la revocación de mandato no debería tener un costo elevado si se lleva a cabo junto con las elecciones intermedias de 2027, pues solo implicaría la impresión de boletas adicionales. Reiteró que el proceso no es obligatorio y confió en el respaldo del PT a las reformas previstas en el plan B electoral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/03/2026 11:32 AM.
En México y editada el 20/03/2026 11:30 AM.