EE.UU. pide desestimar apelación de Genaro García Luna y defiende sentencia de 38 años

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal en Nueva York rechazar la apelación presentada por el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, tras su condena por narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa. La fiscalía argumenta que la evidencia fue contundente y que los errores señalados por la defensa no afectan el fondo del veredicto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 12:05 PM.
En México y editada el 21/03/2026 11:59 AM.