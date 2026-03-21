López Beltrán inicia gira nacional para agradecer a coordinadores territoriales de Morena

El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, inició este 19 de marzo una gira nacional con la que busca agradecer personalmente a los coordinadores territoriales de las 32 entidades federativas por los logros alcanzados en la estructura partidaria rumbo al proceso electoral de 2026.
López Beltrán arrancó su recorrido en Chilpancingo, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos, donde sostuvo reuniones con los estrategas territoriales locales. Este viernes continuó su visita en Puebla y Tlaxcala, en donde reiteró su reconocimiento a los enlaces estatales y destacó su papel fundamental en la consolidación del partido.
La gira se enmarca en los resultados obtenidos por Morena durante 2025, año en el que superó su meta de afiliación al sumar más de 12 millones de militantes, superando la meta inicial de 10 millones. Asimismo, el partido logró conformar más de 65 mil Comités Seccionales, uno por cada sección electoral del país, fortaleciendo así su presencia territorial.
Con esta movilización, López Beltrán refuerza la estrategia de cercanía con los operadores locales, en lo que se considera el arranque informal de la organización para los comicios de 2026. La gira continuará en las próximas semanas por diversas entidades del país.