López Beltrán inicia gira nacional para agradecer a coordinadores territoriales de Morena

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El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, comenzó una gira por el país para reconocer la labor de los coordinadores territoriales en las 32 entidades, tras superar metas de afiliación y estructura partidaria rumbo a 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 09:22 AM.
En México y editada el 21/03/2026 09:37 AM.