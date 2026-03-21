Sheinbaum supervisa avances del puente Nichupté en Cancún y asegura que estará listo en abril

...

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó los trabajos del puente Nichupté en Cancún, obra de más de 11 kilómetros que conectará la zona lagunar con la zona hotelera; aseguró que será entregada en abril de este año.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/03/2026 09:50 AM.
En México y editada el 21/03/2026 09:38 AM.