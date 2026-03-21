Sheinbaum supervisa avances del puente Nichupté en Cancún y asegura que estará listo en abril

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó este miércoles los avances de la construcción del puente Nichupté en Cancún, Quintana Roo, obra que supera los 11 kilómetros de longitud y que, según garantizó, estará concluida en abril de 2025. A través de un video publicado en sus redes sociales, la mandataria destacó que la infraestructura reducirá significativamente los tiempos de traslado en uno de los destinos turísticos más importantes del país.
"Les muestro el puente Nichupté: más de 11 kilómetros sobre la zona lagunar de Cancún para acceder a la zona hotelera. ¡Bellísimo!", escribió Sheinbaum junto al video que muestra el avance de la estructura.
La jefa del Ejecutivo federal recordó que este proyecto fue iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y forma parte de las grandes obras de infraestructura impulsadas en el sureste mexicano. Durante el recorrido, estuvo acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien reiteró el compromiso del gobierno estatal con el desarrollo turístico y urbano de la región.
El puente Nichupté, que cruza la zona lagunar de Cancún, busca descongestionar el tráfico vehicular y mejorar la conectividad entre las principales zonas de la ciudad. Autoridades locales han señalado que la obra también contempla medidas de protección ambiental para minimizar su impacto en los ecosistemas circundantes.