Argentinos conmemoran en el Zócalo de la CDMX 50 años del golpe de Estado: 'Aquí también recordamos'

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Integrantes del colectivo H.I.J.O.S. México y familiares de desaparecidos realizaron una acción simbólica en el Zócalo capitalino para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, con dibujos de pañuelos blancos, nombres de víctimas y un llamado a la memoria colectiva que trasciende fronteras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 01:30 PM.
En México y editada el 23/03/2026 01:23 PM.