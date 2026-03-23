Bryan Mouque anuncia su salida de CD9 por motivos personales

El cantante Bryan Mouque anunció oficialmente su salida del grupo musical CD9, tras publicar un extenso comunicado en sus redes sociales en el que detalló los motivos personales y artísticos que lo llevaron a tomar esta determinación. La noticia tomó por sorpresa a miles de seguidores, especialmente porque el grupo había retomado actividades recientemente.
En su mensaje, Mouque expresó que, aunque CD9 ha sido una parte fundamental de su vida, llegó a un punto en el que debió ser honesto consigo mismo. "Este proyecto dejó de ser un espacio donde pudiera expresarme con libertad", señaló, destacando que esa falta de autonomía influyó directamente en su decisión de dar un paso al costado.
Asimismo, el artista aseguró que esta transición no significa un cierre definitivo, sino una evolución en su trayectoria. Confirmó que continuará enfocado en su carrera como solista, proyecto que ya venía desarrollando paralelamente al grupo, con el fin de mostrar una versión más auténtica de sí mismo y explorar nuevas facetas musicales.
Bryan agradeció profundamente a sus fans por el apoyo recibido a lo largo de los años, tanto durante su etapa con CD9 como en su nueva ruta artística: "Agradezco a quienes me acompañaron desde el inicio y a quienes hoy deciden seguir creyendo en mí".
Tras el anuncio, las redes sociales se inundaron de reacciones encontradas. Mientras muchos usuarios expresaron su respaldo y admiración por su sinceridad, otros manifestaron desconcierto e incluso molestia, cuestionando el momento de la salida tras el reciente regreso del grupo. Comentarios como "¿Entonces por qué regresaron?" o "no hagan promesas que no puedan cumplir" reflejan parte del malestar dentro del fandom.
Pese a las críticas, también hubo numerosos mensajes de aliento hacia el cantante, reconociendo su valentía al priorizar su salud mental y su crecimiento personal. La salida de Bryan Mouque marca un nuevo capítulo tanto para su carrera individual como para el futuro de CD9, cuyos integrantes aún no han emitido un pronunciamiento formal al respecto.