Bryan Mouque anuncia su salida de CD9 por motivos personales

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El cantante Bryan Mouque dio a conocer su decisión de dejar oficialmente CD9, alegando razones personales y la necesidad de priorizar su bienestar emocional y artístico. A través de un comunicado en redes sociales, explicó que el grupo ya no representaba un espacio de libertad creativa para él, y adelantó su enfoque en una carrera solista más auténtica.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/03/2026 03:50 PM.
En México y editada el 23/03/2026 03:30 PM.