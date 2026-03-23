Carin León y Cultura resaltan éxito del Circuito por la Paz en Tijuana pese a baja asistencia

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A pesar de reportes locales y ciudadanos que indican una asistencia menor a lo esperado, Carin León y la Secretaría de Cultura federal presumieron el arranque del Circuito Nacional por la Paz en Tijuana con publicaciones en redes sociales, mientras crece la polémica en plataformas digitales sobre el uso de recursos públicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 12:55 PM.
En México y editada el 23/03/2026 12:48 PM.