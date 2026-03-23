Claudia Sheinbaum anuncia revisión de casos de mujeres presas por abortar en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este lunes 23 de marzo de 2026 que su administración iniciará una revisión de los casos de mujeres que permanecen privadas de la libertad por interrumpir un embarazo, a pesar de que en gran parte del país el aborto ya ha sido despenalizado.
Durante su habitual conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de emitir un decreto presidencial para excarcelar de forma inmediata a todas las mujeres procesadas o sentenciadas por este motivo. La mandataria explicó que, si bien el tema es competencia principalmente de las legislaturas estatales, su gobierno no descarta intervenir desde el ámbito federal para buscar soluciones jurídicas viables.
“Hay casos en algunos estados donde está despenalizado y en otros no. Más allá de estar de acuerdo o no con la despenalización, el problema es si una mujer tiene que estar encarcelada por esa razón”, afirmó Sheinbaum, destacando la urgencia ética y legal de abordar estas situaciones.
La jefa del Ejecutivo reveló que ya sostuvo conversaciones con Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República (FGR), para analizar mecanismos legales que permitan revisar estos expedientes y evaluar posibles acciones, como amparos colectivos, revisiones de justicia restaurativa o intervenciones federales en casos específicos.
Actualmente, 25 entidades federativas han despenalizado el aborto desde 2007, tras la jurisprudencia marcada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, siete estados aún mantienen penas para quienes interrumpen voluntariamente un embarazo, lo que ha derivado en procesos judiciales y encarcelamientos, particularmente en contextos de vulnerabilidad social y falta de acceso a servicios de salud.
“Vamos a trabajarlo”, concluyó Sheinbaum, reiterando su compromiso con la justicia reproductiva y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, dentro del marco legal vigente.