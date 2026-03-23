Claudia Sheinbaum anuncia revisión de casos de mujeres presas por abortar en México

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analizará los casos de mujeres encarceladas por abortar, pese a la despenalización parcial en el país. Aunque el tema depende mayormente de legislaciones estatales, se coordinará con la Fiscalía General para explorar vías legales de revisión y posible liberación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 04:07 PM.
En México y editada el 23/03/2026 04:02 PM.