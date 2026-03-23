FGR investiga derrame en Dos Bocas; Sheinbaum deslinda a Pemex

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el derrame en las inmediaciones de la refinería Olmeca Dos Bocas fue provocado presuntamente por una embarcación de una empresa privada ajena a Pemex, por lo que se solicitó la intervención de la FGR. Aunque Pemex no es responsable, realiza labores de limpieza y se evalúan apoyos para pescadores afectados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 12:20 PM.
En México y editada el 23/03/2026 12:14 PM.