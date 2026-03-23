FGR investiga derrame en Dos Bocas; Sheinbaum deslinda a Pemex

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por el derrame de hidrocarburos registrado en las inmediaciones de la refinería Olmeca Dos Bocas, en Tabasco, tras confirmarse que el incidente habría sido causado por una embarcación perteneciente a una empresa privada ajena a Petróleos Mexicanos (Pemex), informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.
"Se están haciendo todas las investigaciones. Le pedimos a la Fiscalía que pudiera intervenir porque en este caso ya hay delito penal. Este incidente no fue un derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y de las playas", afirmó la mandataria.
Sheinbaum detalló que ya se activaron labores coordinadas entre dependencias federales, con la presencia de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargadas de evaluar los daños ambientales y determinar posibles sanciones administrativas. Asimismo, instruyó al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse personalmente al sitio afectado para supervisar las tareas de limpieza y evaluar si se requieren más recursos.
"Le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza. Ahí está la Profepa, Semarnat y se invertirá todo el recurso que sea necesario para ayudar a los pescadores", aseguró.
El gobierno federal evalúa otorgar apoyos económicos a los pescadores afectados por la contaminación, aunque Sheinbaum subrayó que la empresa responsable del barco deberá asumir la reparación de los daños una vez que se confirme su responsabilidad. "Se tiene que tener la certeza de quién provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos e incluso penales", finalizó.
Este incidente se suma a otros tres registrados en las últimas semanas en instalaciones o zonas operadas por Pemex: un derrame en el Golfo de México, un incendio el 17 de marzo en Dos Bocas que dejó cinco muertos, y ahora este nuevo evento. Ante ello, se han desplegado operativos interinstitucionales, contención con barreras absorbentes y recorridos técnicos en playas y cuerpos de agua cercanos.