Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

La noche del domingo 22 de marzo, autoridades federales localizaron una toma clandestina de gasolina y aseguraron al menos 25 mil litros de combustible en un inmueble del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. El operativo se llevó a cabo en el número 18 de la avenida Río de los Remedios, colonia San Juan Ixhuatepec, cerca del cruce con Durán Castro.
El predio, que aparentaba funcionar como almacén de plásticos y botellas PET, ocultaba una operación ilícita de extracción y almacenamiento de hidrocarburos. El operativo fue encabezado por la Gerencia de Inteligencia Operativa Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones policiales estatales, tras un mes de labores de inteligencia.
Al ingresar al inmueble, los agentes hallaron una unidad con más de 25 mil litros de gasolina y detectaron la presencia de varias personas, quienes huyeron por la parte trasera y los techos de viviendas aledañas al percatarse del arribo de las fuerzas de seguridad. Hasta el cierre del reporte, no se registraron detenciones y cuatro sujetos permanecen prófugos.
La zona presentaba un fuerte olor a hidrocarburo, perceptible a varios metros, lo que motivó la intervención de Protección Civil de Tlalnepantla por riesgo potencial. No obstante, no se ordenó evacuación alguna, aunque el perímetro fue resguardado para garantizar la seguridad de los vecinos.
Durante las labores, la circulación en la avenida Río de los Remedios fue suspendida en ambos sentidos para facilitar el aseguramiento del combustible y el análisis del sitio. El hallazgo se suma a los esfuerzos recientes para combatir el robo de combustible en el Estado de México, una de las entidades con mayor incidencia de huachicoleo.
El robo de hidrocarburos continúa afectando gravemente las finanzas de Pemex. De acuerdo con datos de El Universal, durante 2025 las pérdidas por sustracción ilegal de combustibles aumentaron 14.4% respecto a 2024, alcanzando los 23 mil 491 millones de pesos. Expertos señalan que el mercado ilegal de combustibles equivale a cerca del 5% del Producto Interno Bruto del país, lo que evidencia redes criminales bien estructuradas y posibles actos de corrupción interna.
A pesar de la vigilancia militarizada y los operativos en ductos, el modelo del huachicol sigue siendo rentable. Entre 2019 y 2024, solo 172 personas fueron sentenciadas por delitos relacionados con el robo de combustible, una cifra mínima frente a las 3 mil 138 sentencias del sexenio anterior. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables de la operación en Tlalnepantla y desmantelar redes de distribución ilegal en la zona.