Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

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Autoridades federales y estatales descubrieron una toma clandestina de gasolina en un almacén de Tlalnepantla, Estado de México, asegurando al menos 25 mil litros de combustible. El operativo, realizado tras un mes de investigaciones, no dejó detenidos, aunque cuatro personas huyeron. El hallazgo evidencia el persistente problema del robo de hidrocarburos, que en 2025 generó pérdidas por 23.5 mil millones de pesos a Pemex.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 12:25 PM.
En México y editada el 23/03/2026 12:15 PM.