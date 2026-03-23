IMSS realiza por primera vez un trasplante renal cruzado en el Hospital La Raza

Un hito médico fue alcanzado en México el 23 de marzo de 2026, cuando un equipo especializado del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Mouret, perteneciente al Centro Médico Nacional (CMN) La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizó con éxito el primer trasplante renal cruzado en la historia del nosocomio. El procedimiento, de alta complejidad, permitió salvar las vidas de dos pacientes —una joven y un adolescente— que padecían enfermedad renal crónica avanzada y dependían de terapias sustitutivas como hemodiálisis y diálisis peritoneal.
La intervención requirió la coordinación de aproximadamente 60 profesionales de la salud, quienes trabajaron en cuatro quirófanos de manera simultánea. Los donantes directos —dos hermanas y una madre— no eran compatibles inmunológicamente con sus familiares receptores, lo que imposibilitaba una donación directa. Ante esta situación, se implementó el modelo de trasplante cruzado, que consiste en el intercambio de órganos entre dos parejas donador-receptor compatibles entre sí, pero no con sus propios familiares.
Según explicó la doctora Lorena Noriega Salas, médica cirujana de la Unidad de Trasplantes del hospital, este tipo de procedimientos amplía significativamente las opciones terapéuticas para pacientes con incompatibilidad inmunológica o sanguínea. "Esta modalidad reduce el tiempo para recibir un órgano, ya que no es necesario estar en lista de espera, además de ofrecer la posibilidad de recuperarse y disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad", destacó.
Para garantizar la seguridad del proceso, se realizaron pruebas de histocompatibilidad en el Banco de Sangre del propio hospital, y se activó un protocolo riguroso que involucró áreas como anestesiología, nefrología, enfermería, trabajo social y química clínica. Este enfoque multidisciplinario fue clave para el éxito del operativo.
El trasplante renal cruzado no solo acorta los tiempos de espera, sino que también mejora la calidad de vida y aumenta la expectativa de supervivencia de los pacientes. Además, refuerza el programa institucional de donación y trasplantes del IMSS, abriendo nuevas posibilidades para quienes, aunque cuentan con un donador vivo, enfrentan barreras de compatibilidad.
Este logro representa un precedente importante en la medicina nacional y posiciona al CMN La Raza como un centro de referencia en trasplantes de alta especialidad. Las autoridades médicas invitan a la población a informarse sobre la donación de órganos a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) en www.gob.mx/cenatra o en la página del IMSS: www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.