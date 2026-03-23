IMSS realiza por primera vez un trasplante renal cruzado en el Hospital La Raza

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Un equipo multidisciplinario del Hospital de Especialidades 'Dr. Antonio Fraga Mouret' del IMSS llevó a cabo el primer trasplante renal cruzado en su historia, beneficiando a dos pacientes con insuficiencia renal crónica mediante un complejo operativo que involucró a 60 profesionales y cuatro quirófanos simultáneos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 04:50 PM.
En México y editada el 23/03/2026 04:37 PM.