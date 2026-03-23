Juan Ramón de la Fuente encabeza reuniones bilaterales con cancilleres en cumbre de CELAC en Bogotá

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, encabezó una serie de reuniones bilaterales con cancilleres de América Latina, el Caribe y África durante su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en el encuentro de alto nivel entre CELAC y África, celebrados en Bogotá, Colombia.
En el marco de estos foros, De la Fuente se reunió con el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, con quien revisó proyectos conjuntos de cooperación, conectividad y temas migratorios, en línea con la estrecha interlocución que mantiene México con Centroamérica en materia de movilidad, infraestructura e integración regional.
Asimismo, sostuvo diálogos separados con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y con su par de Venezuela, Yván Gil Pinto, en los que destacó la importancia de mantener relaciones bilaterales activas y sostenidas en el ámbito diplomático.
En otro encuentro clave, el titular de la SRE dialogó con el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, coincidiendo en la necesidad de fortalecer a la CELAC como espacio de concertación política regional. De la Fuente expresó el respaldo de México a Uruguay en el inicio de su presidencia pro tempore del bloque, un momento crucial para reafirmar el peso político del mecanismo frente a los desafíos regionales.
La agenda diplomática incluyó también una reunión con Edouard Bizimana, ministro de Relaciones Exteriores de Burundi, en la que ambos abordaron la conveniencia de profundizar la cooperación entre América Latina y África a través de una agenda compartida que impulse el desarrollo mutuo.
Durante sus intervenciones, Juan Ramón de la Fuente transmitió saludos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en un gesto de fortalecimiento de los lazos de alto nivel entre los países.
Las reuniones reflejan el compromiso de México con una política exterior activa, orientada a la integración regional, la cooperación Sur-Sur y la promoción de espacios multilaterales como la CELAC.