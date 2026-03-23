Juan Ramón de la Fuente encabeza reuniones bilaterales con cancilleres en cumbre de CELAC en Bogotá

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El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo múltiples reuniones con ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, el Caribe y África durante la cumbre de la CELAC en Bogotá, con énfasis en fortalecer la cooperación regional, la integración y el respaldo a la presidencia pro tempore de Uruguay.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 09:21 AM.
En México y editada el 23/03/2026 09:13 AM.