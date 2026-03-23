Localizan con vida a los 7 electricistas desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

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Este lunes 23 de marzo fueron encontrados con vida los siete electricistas que habían sido reportados como desaparecidos desde el sábado en Matehuala, San Luis Potosí; tras un operativo conjunto del Ejército Mexicano y fuerzas estatales, los trabajadores fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 03:50 PM.
En México y editada el 23/03/2026 03:41 PM.