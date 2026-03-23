Localizan con vida a los 7 electricistas desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Este lunes 23 de marzo fueron localizados con vida los siete electricistas que se encontraban desaparecidos desde el pasado sábado en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Las autoridades confirmaron su aparición tras un operativo de búsqueda que movilizó a más de 500 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal y agentes de la policía estatal.
Los trabajadores fueron ubicados en el mismo municipio donde se perdió contacto con ellos. De inmediato fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se realizan los procedimientos legales y médicos correspondientes para determinar las circunstancias de su ausencia y estado de salud.
El Gobierno de Matehuala emitió un comunicado en el que informó que los hombres están fuera de peligro y bajo resguardo de las autoridades. Se desconocen aún los motivos que generaron su desaparición, por lo que la FGE inició una investigación ministerial para esclarecer los hechos.
La movilización de fuerzas federales y estatales respondió a la alerta emitida por familiares de los electricistas, quienes denunciaron la pérdida de comunicación con los trabajadores durante su estancia en la región. Las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para integrar el caso.
Este caso reavivó las preocupaciones sobre la seguridad en la zona centro-norte de San Luis Potosí, región con presencia histórica de actividades delictivas ligadas al robo de combustible y a la disputa territorial entre grupos criminales. Las autoridades locales y federales refuerzan los operativos preventivos en la zona mientras se concluye la investigación.
La información oficial se encuentra en desarrollo y será actualizada conforme se obtengan nuevos datos por parte de la Fiscalía y las instancias de seguridad.