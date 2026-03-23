México analiza posibilidad de inversión de empresarios en Cuba tras apertura económica

El gobierno de México está analizando los detalles de la reciente apertura económica impulsada por Cuba para evaluar la posibilidad de que empresarios mexicanos puedan invertir en la isla, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum señaló que, mientras avanza este análisis, México reforzará su apoyo humanitario: este lunes se enviará un nuevo barco con ayuda destinada a la población cubana. La mandataria aclaró que, aunque inicialmente la apertura parecía enfocada en cubanos en el exilio, su gobierno está revisando si los empresarios mexicanos podrían participar bajo las nuevas condiciones.
Reiteró el respaldo incondicional de México al derecho del pueblo cubano a la autodeterminación y reafirmó la postura del país en contra del bloqueo económico y energético impuesto a Cuba por Estados Unidos. Destacó que las soluciones a los conflictos internacionales deben buscarse a través de vías multilaterales y el diálogo diplomático.
Asimismo, indicó que México continuará acompañando a brigadas internacionales que llevan recursos humanitarios a la isla, en el marco de una política exterior basada en la solidaridad y el respeto a la soberanía de los pueblos.