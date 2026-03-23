México analiza posibilidad de inversión de empresarios en Cuba tras apertura económica

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano evalúa los alcances de la nueva apertura económica en Cuba para determinar si empresarios del país podrán invertir en la isla, mientras se mantiene el apoyo humanitario y político a La Habana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 03:45 PM.
En México y editada el 23/03/2026 03:28 PM.