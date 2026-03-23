PAN impulsa iniciativa para hacer obligatorias campañas de reciclaje en Nuevo León

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La diputada panista Myrna Grimaldo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Medio Ambiente de Nuevo León y hacer obligatorias las campañas de separación de residuos bajo el modelo de economía circular, en línea con la ley federal vigente desde enero. La propuesta busca homologar la normativa estatal antes del plazo de junio de 2026 y dignificar el trabajo de recicladores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 05:40 PM.
En México y editada el 23/03/2026 04:59 PM.