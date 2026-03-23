PAN impulsa iniciativa para hacer obligatorias campañas de reciclaje en Nuevo León

La diputada local del PAN, Myrna Grimaldo Iracheta, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Medio Ambiente de Nuevo León con el fin de hacer obligatorias las campañas de separación de residuos y promover la economía circular en las políticas públicas del estado.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 1, 5, 9 y 180 de la normativa estatal, con el objetivo de que las acciones de reducir, reutilizar y reciclar (3R) dejen de ser opcionales para las administraciones públicas y se conviertan en una obligación legal.
Grimaldo destacó que, si bien ya existen ciudadanos y familias que separan sus residuos por iniciativa propia, es necesario que el marco jurídico impulse una cultura más amplia de aprovechamiento de materiales y responsabilidad ambiental.
Un aspecto central de la iniciativa es el reconocimiento y dignificación del trabajo de quienes se dedican a la recolección de materiales reciclables, como el PET. La legisladora subrayó que esta actividad representa una fuente de ingresos fundamental para numerosas familias en la zona metropolitana de Monterrey.
La iniciativa llega en un momento clave: en enero de este año entró en vigor la Ley Federal de Economía Circular, que otorga a las entidades federativas un periodo de transición hasta junio de 2026 para armonizar sus leyes locales con la normativa nacional. Esto convierte el debate en el Congreso de Nuevo León en una prioridad para cumplir con los plazos establecidos.
La diputada panista insistió en que la transición hacia una economía circular no solo es un imperativo ambiental, sino también una oportunidad para fortalecer la economía local y garantizar condiciones dignas a quienes trabajan en la cadena del reciclaje.