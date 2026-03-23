PRI conmemora 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio; Alejandro Moreno encabeza homenaje

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) conmemoró este 23 de marzo de 2026 el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta con ceremonias en su sede nacional y en Sonora, tierra natal del excandidato presidencial asesinado en 1994. El acto principal fue encabezado por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien montó una guardia de honor y colocó una ofrenda floral en memoria del político sonorense.
Moreno Cárdenas afirmó que el pensamiento de Colosio "sigue vigente" y representa una guía para el priismo actual, destacando su compromiso con la democracia y la justicia social. El líder priista subrayó que estos principios deben continuar marcando el rumbo del partido en su búsqueda por combatir la desigualdad y fortalecer las instituciones democráticas.
Al homenaje asistieron integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, dirigentes estatales, militantes de diversas entidades y familiares de Colosio, entre ellos su hermana, Laura Colosio Murrieta, y su sobrino, Omar del Valle Colosio, quienes han participado de manera constante en los eventos conmemorativos en los últimos años.
También estuvieron presentes excolaboradores cercanos del excandidato, como Samuel Palma, cuya presencia refuerza el carácter simbólico de estas conmemoraciones. Los actos buscan mantener viva la figura de Colosio como un referente de renovación política y compromiso social dentro del priismo.
A más de tres décadas de su asesinato durante un mitin en Tijuana, Luis Donaldo Colosio sigue siendo una figura central en el discurso del PRI. Las ceremonias por su aniversario luctuoso se han consolidado como espacios de reafirmación ideológica, donde dirigentes y militantes evocan su legado para inspirar a nuevas generaciones de priistas.