PRI conmemora 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio; Alejandro Moreno encabeza homenaje

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El PRI rindió homenaje a Luis Donaldo Colosio en su 32 aniversario luctuoso con actos en su sede nacional y en Sonora; asistieron dirigentes priistas, familiares del excandidato y excolaboradores, en un evento simbólico para reafirmar su legado político.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 03:35 PM.
En México y editada el 23/03/2026 03:27 PM.