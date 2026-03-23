Rescatan a más de 700 animales en vivienda invadida por presunto grupo criminal en Ecatepec

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Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec y la Marina realizaron un cateo en una vivienda del fraccionamiento Las Américas II, donde hallaron a más de 700 animales en condiciones de riesgo. La propiedad, presuntamente invadida por el grupo criminal 'Los 300', fue abandonada por sus ocupantes tras la intervención. Los animales fueron trasladados a la Universidad Autónoma de Chapingo para su atención especializada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 03:41 PM.
En México y editada el 23/03/2026 03:23 PM.