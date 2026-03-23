Rescatan a más de 700 animales en vivienda invadida por presunto grupo criminal en Ecatepec

Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec y personal de la Armada de México (Marina) rescataron a más de 700 animales que se encontraban en condiciones críticas dentro de una vivienda del fraccionamiento Las Américas II, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. La operación, realizada el 23 de marzo de 2026, derivó de una denuncia ciudadana que alertó sobre el maltrato animal y la ocupación irregular del inmueble.
Luis Alberto López Pérez, consejero jurídico municipal, informó que la intervención fue coordinada con la Fiscalía Especializada en Fraccionadores y Combate al Medio Ambiente con sede en Texcoco. El predio enfrenta un conflicto legal y, tras la custodia municipal, los ocupantes huyeron, dejando abandonados a los animales. "La vigilancia previa permitió detectar una emergencia animal de gran magnitud", señaló.
Entre los animales rescatados se contabilizaron 658 aves, 11 borregos y chivos, 24 tortugas, una tarántula, 12 serpientes, un lagarto de Alicante, dos gallinas de guinea albinas y otras especies exóticas. Todos fueron trasladados a la Universidad Autónoma de Chapingo, donde recibirán valoración, observación y cuidados especializados para garantizar su recuperación.
Las autoridades presumen que el inmueble fue invadido por el grupo criminal conocido como 'Los 300', tras hallar en la entrada una calcomanía identificativa de dicha organización. Este grupo, con presencia en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán y Tultepec, surgió hace 15 años en Ciudad Azteca como un grupo de choque ligado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), inicialmente apoyado por líderes taxistas locales.
Con el tiempo, 'Los 300' evolucionaron de actividades sindicales a la delincuencia organizada. Bajo el liderazgo inicial de Luis Alfaro Espinoza, 'El Conejo', el grupo ahora controla bases de taxis, extorsiona a comerciantes y empresarios con cuotas diarias de entre 50 y 200 pesos, y se dedica a la invasión de propiedades, las cuales marcan con sus distintivos. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el uso del predio y las condiciones en que fueron mantenidos los animales.