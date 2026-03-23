Sheinbaum celebra nueva Ley de Aguas y anuncia fin de privilegios en el uso del recurso

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances de la nueva Ley de Aguas en el Día Mundial del Agua, al eliminar mercados negros, privilegios y concesiones irregulares; se entregarán gratuitamente derechos de explotación a municipios de Baja California.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 10:35 AM.
En México y editada el 23/03/2026 10:29 AM.