Sheinbaum celebra nueva Ley de Aguas y anuncia fin de privilegios en el uso del recurso

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, la entrada en vigor de la nueva Ley de Aguas Nacionales, que busca acabar con privilegios históricos en el uso y distribución del agua, así como erradicar el mercado negro del recurso. Durante su mensaje, destacó que la reforma permitirá entregar gratuitamente los derechos de explotación del agua a los municipios de Tijuana, Mexicali y Rosarito, en Baja California.
Sheinbaum explicó que bajo la antigua ley, estos municipios debían pagar alrededor de 200 millones de pesos anuales a un distrito de riego que, pese a no realizar siembra significativa, mantenía el control del suministro. "Eso ya no se permite", subrayó la mandataria, al señalar que la nueva legislación corrige desvíos que beneficiaban a intereses particulares en detrimento de las comunidades.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que la nueva ley elimina las transmisiones de concesiones entre particulares, pone fin al cambio de uso de concesiones agrícolas —que no tenían costo— para fines comerciales o urbanos, y limita la concentración de derechos hídricos mediante cuotas de garantía. Asimismo, fortalece las facultades de la autoridad para regular y supervisar el uso del agua, y reconoce formalmente los sistemas comunitarios de abastecimiento en pueblos, comunidades y territorios indígenas.
Como ejemplo de las irregularidades detectadas, Morales López señaló que en el acuífero Laguna de Hormigas, en Chihuahua —uno de los más sobreexplotados del país— se identificaron 103 concesiones agrícolas y 284 constancias de libre alumbramiento que no correspondían a actividades reales. Además, se investigan casos de refresqueras y otros actores que aprovechaban vacíos legales para transmitir derechos sin pagar.
La presidenta también criticó la oposición de algunos diputados a la reforma, al considerar que defendían intereses creados bajo el antiguo régimen hídrico. Con esta ley, afirmó, se avanza hacia una gestión más justa, transparente y sostenible del agua en todo el territorio nacional.