Autoridades de Tabasco aseguran que playas son seguras para turistas, pese a reportes de derrames

En medio de reportes sobre la presencia de hidrocarburos en distintos puntos del Golfo de México, las autoridades de Tabasco afirmaron que las playas del estado se mantienen seguras para los turistas durante el actual periodo vacacional. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que no existe alerta sanitaria ni bandera negra en los balnearios del litoral tabasqueño.
El coordinador estatal, Armando Pulido, indicó que se realiza un monitoreo constante en coordinación con dependencias federales y estatales, y destacó que los análisis disponibles confirman que el agua cumple con los parámetros sanitarios para actividades recreativas. "No hay reportes de un derrame agudizado ni indicación de laboratorio que señale que las playas estén contaminadas o no aptas para su uso", afirmó.
En semanas recientes, se detectaron pequeñas cantidades de hidrocarburos en algunas zonas costeras, lo que activó brigadas de limpieza y vigilancia ambiental. En estas labores participan Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Parte del material hallado podría estar relacionado con filtraciones naturales conocidas como chapapoteras, aunque el origen exacto aún está bajo investigación.
Las alertas surgieron tras reportes de pescadores y prestadores de servicios turísticos en Veracruz y municipios tabasqueños, quienes notificaron la presencia de manchas de hidrocarburos desde inicios de marzo. Algunas organizaciones ambientales han señalado posibles afectaciones a la fauna marina y a la actividad pesquera.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se están revisando las causas de los derrames y que se busca identificar a las empresas responsables para que asuman los daños. En la zona de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, se desplegó un operativo con barreras de contención y labores de limpieza para evitar la propagación del contaminante.
Las autoridades reiteraron que, hasta el momento, no se han confirmado impactos ambientales que justifiquen la restricción del acceso a las playas en Tabasco. El monitoreo continuará de manera coordinada con instancias federales para garantizar la seguridad de la población local y de los visitantes durante la temporada vacacional.