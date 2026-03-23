Autoridades de Tabasco aseguran que playas son seguras para turistas, pese a reportes de derrames

...

A pesar de la detección de pequeñas cantidades de hidrocarburos en zonas costeras, las autoridades de Tabasco garantizan que las playas del estado cumplen con los parámetros sanitarios y no representan riesgo para turistas durante la temporada vacacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/03/2026 05:10 PM.
En México y editada el 23/03/2026 04:28 PM.