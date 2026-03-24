Alito Moreno califica Plan B de Sheinbaum como 'Plan Venezuela' y PRI rechaza reforma electoral

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El líder del PRI, Alito Moreno, anunció que su bancada votará en contra del llamado Plan B de reforma electoral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, al que calificó como un 'Plan Venezuela' destinado a 'destruir el régimen democrático'. El partido aseguró que no habrá ausencias en la votación del Senado, mientras el proyecto permanece sin dictamen definitivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 03:48 PM.
En México y editada el 24/03/2026 03:34 PM.