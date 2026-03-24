Luis Donaldo Colosio responde a Sheinbaum tras negativa de indulto a Mario Aburto

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El senador Luis Donaldo Colosio Riojas lamentó la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a indultar a Mario Aburto, responsable del asesinato de su padre en 1994, y criticó el uso político continuo del caso, al afirmar que 'no van a hacer justicia' y pidió que México sane de esta herida histórica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 03:47 PM.
En México y editada el 24/03/2026 03:41 PM.