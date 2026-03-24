San Lázaro aprueba dictamen favorable a la Ley de Inversión en Infraestructura

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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió opinión favorable a la iniciativa presidencial de Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, pese a cuestionamientos del PAN y PRI sobre discrecionalidad y riesgos financieros. El dictamen será analizado mañana por las comisiones de Infraestructura y Hacienda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 04:55 PM.
En México y editada el 24/03/2026 03:57 PM.