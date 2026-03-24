Greenpeace y ONG denuncian desastre ecológico tras derrame de petróleo que afecta 630 km de costa

...

Greenpeace y varias organizaciones ambientalistas alertan sobre un desastre ecológico sin control en el corredor arrecifal del Golfo de México, tras el derrame de petróleo que desde el 18 de marzo ha afectado más de 630 kilómetros de costa en Veracruz y Tabasco. La mancha de chapopote ha alcanzado zonas como Tamiahua, Tuxpan, Cazones y Paraíso, impactando gravemente ecosistemas marinos y comunidades costeras.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 05:25 PM.
En México y editada el 24/03/2026 04:14 PM.