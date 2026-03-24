Las famosas que estuvieron cerca de formar lazos familiares con Jorge Kahwagi Gastine

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Tras el fallecimiento de Jorge Kahwagi Gastine, resurge el interés por sus vínculos con la farándula mexicana, especialmente a través de su hijo Jorge Kahwagi Macari, cuyos romances con figuras como Marlene Favela y Martha Julia lo vincularon al círculo familiar del empresario. Belinda negó en su momento un acercamiento sentimental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 11:50 AM.
En México y editada el 24/03/2026 11:39 AM.