Las famosas que estuvieron cerca de formar lazos familiares con Jorge Kahwagi Gastine

La muerte de Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, a los 85 años, ha reavivado el interés por su vida privada y sus conexiones con el mundo del espectáculo, principalmente a través de su hijo, Jorge Kahwagi Macari. Aunque el empresario buscó mantener un bajo perfil, su legado trasciende el ámbito corporativo y se entrelaza con la farándula mexicana por los publicitados romances de su descendiente.
Jorge Kahwagi Macari, conocido tanto por su incursión en el boxeo como en la actuación, fue figura constante en la prensa rosa durante más de dos décadas. Entre sus relaciones más mediáticas destacan las con las actrices Marlene Favela y Martha Julia, quienes llegaron a formar parte del círculo cercano de la familia Kahwagi. Estos vínculos ampliaron la presencia del clan en los medios de entretenimiento, pese a que el propio empresario se mantuvo al margen de la exposición mediática.
En 2012, el nombre de Kahwagi Macari estuvo ligado al de la cantante Belinda, aunque ella negó categóricamente cualquier romance. A través de Twitter —actualmente X—, escribió: “Por el momento estoy concentrada en mi trabajo, no he vuelto a encontrar el amor, por si mis queridos medios de comunicación tienen dudas”, poniendo fin a los rumores.
La última aparición pública de Jorge Kahwagi Macari data de octubre de 2019, cuando reveló haber enfrentado una peritonitis que derivó en una úlcera estomacal, requiriendo cirugía de emergencia. Desde entonces, ha mantenido un perfil reservado.
Además de su influencia en los medios —al frente de La Crónica de Hoy, Crónica Hidalgo y Crónica Jalisco—, Kahwagi Gastine destacó en el sector empresarial y académico. Graduado en Derecho por la UNAM y con doctorado en Administración Pública por la Universidad Panamericana, fundó la Inmobiliaria Layla y adquirió Cosmocolor, empresa especializada en impresión de identificaciones oficiales.
Ocupó cargos clave en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, y presidió el Instituto Mexicano de la Pequeña y Mediana Industria. También promovió el Premio Crónica, que reconoce a figuras sobresalientes en ciencia, academia y cultura.
En el ámbito deportivo, fue presidente de la Federación Mexicana de Golf y del Club de Golf Tequisquiapan. Su legado continúa a través de su hijo y su nieto, Fernando Marón Kahwagi, quienes mantienen presencia en los sectores empresarial y político del país.