FGR presenta proyecto de ley general contra el feminicidio para homologar protocolos federales

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, presentó este miércoles un proyecto de ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, con el objetivo de homologar los protocolos de actuación a nivel federal y fortalecer la respuesta institucional ante estos delitos.
Durante su participación en la conferencia matutina del presidente, conocida como 'La Mañanera del Pueblo', Godoy destacó que la iniciativa se basa en la obligación de investigar de forma reforzada todos los casos que involucren la muerte de mujeres por razones de género. Este enfoque busca garantizar una atención especializada, oportuna y con perspectiva de género en las indagatorias.
La titular de la FGR subrayó que la propuesta legal permitirá armonizar criterios entre las fiscalías locales y la instancia federal, lo que podría agilizar los procesos judiciales y mejorar las tasas de esclarecimiento. Asimismo, señaló que el proyecto contempla mecanismos de coordinación interinstitucional, formación especializada para servidores públicos y la creación de registros nacionales actualizados sobre feminicidios.
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y discusión. Autoridades federales consideran que su aprobación representaría un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en México, país donde se registran más de 900 feminicidios anuales según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.