FGR presenta proyecto de ley general contra el feminicidio para homologar protocolos federales

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La Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, presentó un proyecto de ley general contra el feminicidio con el fin de estandarizar y reforzar los protocolos de investigación a nivel federal. La iniciativa contempla la obligación de realizar indagatorias reforzadas en estos casos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 10:02 AM.
En México y editada el 24/03/2026 09:20 AM.