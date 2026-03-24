Gianni Infantino visitará México para reinaugurar Estadio CDMX y ensayo rumbo al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitará México en marzo de 2026 como parte de un exhaustivo recorrido de evaluación previo a la Copa del Mundo 2026, informó ESPN y confirmaron fuentes ligadas a la organización mundial. Su agenda incluirá la asistencia a partidos de repechaje, una reunión con directivos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), así como la reinauguración del Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.
Infantino iniciará su visita en Monterrey, Nuevo León, donde observará los primeros compromisos del repechaje mundialista, una fase clave para medir la capacidad logística y operativa del país anfitrión. Posteriormente, se trasladará a Guadalajara, Jalisco, para continuar con la supervisión de los encuentros programados, según detalló el reporte.
Tras una breve salida del país, regresará a Ciudad de México para encabezar los actos protocolarios de reapertura del inmueble de Coapa, rebautizado como Estadio Ciudad de México. El evento central será el partido amistoso entre México y Portugal, considerado un termómetro de convocatoria y organización ante un público internacional.
Antes del duelo, Infantino sostendrá una reunión estratégica con altos funcionarios de la FMF y representantes de la Liga MX en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), instalación que fue remodelada gracias al programa FIFA Forward. Durante su estancia, también recorrerá las nuevas áreas del CAR, que servirá como sede de entrenamientos durante el Mundial 2026.
La visita tiene como fin evaluar de primera mano la preparación de México en materia de infraestructura, seguridad, movilidad y coordinación institucional. La designación del país para albergar partidos de repechaje y un amistoso de alto nivel responde a la necesidad de realizar pruebas integrales antes del torneo estelar del próximo verano, que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.