Gianni Infantino visitará México para reinaugurar Estadio CDMX y ensayo rumbo al Mundial 2026

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, realizará una gira por México en marzo de 2026 para supervisar los partidos de repechaje, reunirse con autoridades futbolísticas y presenciar la reinauguración del Estadio Ciudad de México, antesala del Mundial que compartirá el país con EE.UU. y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 11:11 AM.
En México y editada el 24/03/2026 11:04 AM.