Empresarios de Hidalgo consideran que el estado está listo para ser gobernado por una mujer

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El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) afirmó que Hidalgo está preparado para tener a su primera gobernadora en 2028, coincidiendo con avances en paridad de género en el sector económico y político. La iniciativa impulsa una reforma para garantizar la participación femenina en la gubernatura, con dos propuestas en análisis: una de dos años y otra de cinco.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 04:30 PM.
En México y editada el 24/03/2026 03:46 PM.