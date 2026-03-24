Empresarios de Hidalgo consideran que el estado está listo para ser gobernado por una mujer

El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) consideró que el estado está preparado para ser gobernado por una mujer, tras el impulso de una reforma legislativa que busca garantizar la elección de la primera gobernadora en 2028. Jorge González Corona, dirigente del organismo empresarial, afirmó que "si estamos preparados y puede ser una gran oportunidad".
González Corona destacó que en el ámbito económico hidalguense se ha avanzado en paridad de género, con mujeres ocupando casi el 40 por ciento de los cargos directivos en el CCEH. "Son excelentes líderes que llevan a todos los gremios a buen puerto", subrayó, y aseguró que el organismo seguirá atento a las decisiones del Congreso local respecto a la reforma.
Las declaraciones se dieron tras una reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, con mujeres destacadas en la política estatal, entre ellas la alcaldesa de Zapotlán, Cynthia Arellano; la exdiputada Lisset Marcelino Tovar; la exalcaldesa de Tizayuca, Susana Ángeles; la diputada local Tania Meza; la alcaldesa de Actopan, Imelda Cuellar; la secretaria de Hacienda, María Esther Ramírez; la diputada federal Alma Lidia de la Vega; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro Echeverría, y la senadora Simey Olvera.
En el Congreso de Hidalgo, legisladores analizan dos iniciativas para lograr la primera gubernatura femenina. La diputada Hilda Miranda propuso que la elección de 2028 sea exclusiva para mujeres, con un periodo de dos años, para empatar en 2030 las elecciones locales y federales. La gobernadora tomaría posesión el 5 de septiembre de 2028 y concluiría el 4 de septiembre de 2030.
Por otro lado, la diputada Diana Rangel Zúñiga presentó una iniciativa para ampliar el periodo gubernamental a cinco años, también con la obligación de que los partidos postulen candidatas mujeres. Ambas propuestas buscan cerrar la brecha histórica de representación femenina en el Poder Ejecutivo estatal.