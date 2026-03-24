Hija de 'El Mayo' Zambada obtiene amparo contra detención tras operativo en Culiacán

La hija del exlíder del Cártel de Sinaloa Ismael 'El Mayo' Zambada, Mónica del Rosario, presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito bajo el expediente 347/2026, con el fin de protegerse contra una posible detención arbitraria tras el operativo militar en Culiacán, Sinaloa, ocurrido recientemente y que dejó un saldo de 11 personas muertas.
El amparo, presentado el 23 de marzo de 2026, busca garantizar que ninguna autoridad proceda contra ella sin una orden de aprehensión válida. Además, la demanda incluye graves acusaciones contra la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), a las que responsabiliza de supuestas violaciones a derechos humanos durante el operativo.
Entre las denuncias destacan actos de desaparición forzada, incomunicación de detenidos y prácticas de tortura. El documento señala que las acciones de las fuerzas de seguridad habrían rebasado los marcos legales establecidos, afectando no solo a civiles, sino también a personas vinculadas a estructuras criminales, sin garantizar el debido proceso.
El caso se encuentra en desarrollo, mientras las autoridades federales mantienen su postura de operar bajo el marco de la ley en la lucha contra el crimen organizado. Hasta el momento, ni la SEMAR ni la FGR han emitido un pronunciamiento oficial sobre el amparo interpuesto por la hija de 'El Mayo'.
El operativo en Culiacán, uno de los más intensos en los últimos años, reavivó el debate sobre el uso de la fuerza pública y la protección de garantías individuales en zonas de conflicto ligadas al narcotráfico.