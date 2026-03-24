Hija de 'El Mayo' Zambada obtiene amparo contra detención tras operativo en Culiacán

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Mónica del Rosario, hija del exlíder criminal Ismael 'El Mayo' Zambada, tramitó un amparo para impedir su detención sin orden judicial tras el operativo en Culiacán que dejó 11 muertos; denuncia violaciones a derechos humanos por parte de la SEMAR y la FGR.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 09:03 AM.
En México y editada el 24/03/2026 08:53 AM.