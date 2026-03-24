Hugo Aguilar: México aún no garantiza igualdad real para las mujeres

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El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la igualdad formal no es suficiente y llamó a construir una igualdad sustantiva para las mujeres en México, durante la firma de un convenio con la Secretaría de las Mujeres.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 09:58 AM.
En México y editada el 24/03/2026 09:12 AM.