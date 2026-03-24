Hugo Aguilar: México aún no garantiza igualdad real para las mujeres

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó este miércoles que en México aún no existe una igualdad real y verdadera hacia los derechos de las mujeres, y subrayó la necesidad de avanzar hacia una igualdad sustantiva en el marco del cambio social que vive el país.
Durante la firma de un convenio de colaboración entre la SCJN, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, Aguilar Ortiz señaló que la igualdad formal —es decir, la que se establece en la ley— no es suficiente para transformar las condiciones de vida de las mujeres en su entorno individual y colectivo.
“Hoy debemos trabajar fuerte hacia la igualdad sustantiva, la igualdad real y verdadera”, afirmó el ministro, al destacar que el acuerdo busca articular conocimientos, experiencia y atribuciones constitucionales para impulsar políticas con perspectiva de género.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó que México ascendió 10 posiciones en el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial 2025, al pasar del lugar 33 al 23, un avance que calificó como relevante. No obstante, insistió en que aún hay retos estructurales por superar.
Esquivel Mossa destacó que el convenio refleja la voluntad institucional de eliminar la violencia y discriminación contra las mujeres, así como garantizar el acceso pleno a una justicia con perspectiva de derechos humanos, de género y de interculturalidad.
Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, aseguró que su trabajo consiste en “agitar el aparato del Estado mexicano” para transformar estructuras históricamente desiguales. Afirmó que se inicia una nueva etapa en la que se juzga con perspectiva de género, lo que representa un cambio profundo en la administración de justicia.
El evento contó con la presencia de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), quien reiteró el compromiso de los gobiernos estatales con la equidad de género.