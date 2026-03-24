IECM impulsa participación de migrantes en EU en consulta ciudadana y comisiones vecinales

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El Instituto Electoral de la Ciudad de México intensifica su estrategia para incluir a capitalinos en Estados Unidos en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027 y en la elección de comisiones vecinales, mediante un acercamiento con organizaciones migrantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 10:20 AM.
En México y editada el 24/03/2026 09:27 AM.