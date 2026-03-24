IECM impulsa participación de migrantes en EU en consulta ciudadana y comisiones vecinales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reforzó su estrategia de inclusión ciudadana al sostener una reunión de trabajo con liderazgos migrantes en Estados Unidos, con el fin de promover la participación de capitalinos en el extranjero en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como en la elección de comisiones vecinales de la Ciudad de México.
Durante el encuentro, las consejeras electorales Cecilia Hernández y María de los Ángeles Gil, junto con el consejero Ernesto Ramos, presentaron los mecanismos que permiten a los chilangos en el exterior incidir en decisiones públicas de la capital. La consejera Gil destacó que la Ciudad de México es una de las entidades con mayor número de credenciales para votar tramitadas desde el extranjero, lo que fortalece la posibilidad de participación ciudadana más allá de las fronteras nacionales.
Hernández subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia trianual del IECM, cuyo avance clave ha sido permitir que personas con credencial de elector expedida en consulados puedan participar en la unidad territorial con la que mantienen arraigo en la capital. El objetivo es mantener un vínculo permanente con la diáspora chilanga y ampliar el conocimiento sobre los ejercicios de participación ciudadana, especialmente entre organizaciones y redes de migrantes establecidas en Estados Unidos.
Participaron en la reunión representantes de Fuerza Migrante, Coalición de Migrantes Mexicanos, Identidad Ciudad de México-LA y el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos, quienes reconocieron la apertura del IECM para fortalecer la comunicación y participación de la comunidad mexicana en el exterior.
La iniciativa refleja un esfuerzo institucional por garantizar que los derechos políticos y de participación de los capitalinos no se vean limitados por su residencia fuera del país, consolidando así un modelo de democracia más inclusiva y representativa.