Investigación profunda en funeraria de Iguala por caso Ayotzinapa, informa Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una investigación detallada en una funeraria de Iguala, Guerrero, vinculada al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; los dueños del lugar están detenidos y se revisan tres crematorios tras hallazgos en nuevas líneas de investigación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 08:18 AM.
En México y editada el 24/03/2026 08:15 AM.