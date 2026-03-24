Claudia Sheinbaum presenta ley contra feminicidio: hasta 70 años de cárcel

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley general contra el feminicidio que propone penas de 40 a 70 años de prisión y la pérdida definitiva de derechos parentales para agresores. La propuesta, enviada al Congreso, busca homologar investigaciones y endurecer sanciones en todo el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 09:45 AM.
En México y editada el 24/03/2026 09:11 AM.