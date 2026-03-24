Claudia Sheinbaum presenta ley contra feminicidio: hasta 70 años de cárcel

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes 24 de marzo la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio, que contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito, así como la pérdida total y definitiva de los derechos parentales del agresor. La propuesta fue presentada durante la conferencia matutina y será enviada de inmediato al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación.
En compañía de Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), e Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres (Semujeres), Sheinbaum destacó que la ley busca homologar los protocolos de investigación del feminicidio en todas las entidades del país, con el fin de garantizar una respuesta estatal uniforme, eficaz y con perspectiva de género.
La iniciativa establece no solo el endurecimiento de las sanciones penales, sino también mecanismos para fortalecer la atención a víctimas, la formación de servidores públicos y la creación de un registro nacional unificado de casos de feminicidio. Asimismo, se prevé la obligatoriedad de que las autoridades estatales y federales adopten protocolos estandarizados para la investigación, identificación y seguimiento de estos delitos.
La jefa del Ejecutivo reiteró el compromiso de su administración con la erradicación de la violencia de género y señaló que esta ley representa un paso fundamental para garantizar justicia y reparación a las familias de las víctimas. La propuesta se enmarca en un contexto de creciente movilización social por la seguridad de las mujeres en México, donde anualmente se registran miles de casos de feminicidio.
La iniciativa se encuentra en proceso de análisis legislativo y podría someterse a discusión en las próximas semanas en el Senado y la Cámara de Diputados.