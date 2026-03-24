México analiza autorizar ingreso de 35 militares de EE.UU. para apoyar seguridad del Mundial 2026

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El Senado de la República analizará la autorización del ingreso temporal de 35 militares estadounidenses a México, con el fin de participar en un adiestramiento conjunto previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actividad, enmarcada en el Plan Kukulkán, busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad sin implicar despliegues operativos de combate.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 09:42 AM.
En México y editada el 24/03/2026 09:32 AM.