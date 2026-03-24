México analiza autorizar ingreso de 35 militares de EE.UU. para apoyar seguridad del Mundial 2026

El Senado de la República prevé analizar y autorizar el ingreso temporal de 35 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a territorio mexicano, con el objetivo de participar en actividades de capacitación conjunta con personal militar nacional. La medida forma parte de los preparativos de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
La solicitud fue enviada por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación y fue incluida en el orden del día del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la actual legislatura. De acuerdo con el documento turnado al Senado, los militares estadounidenses participarían en el "Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER", programado del 3 de abril al 1 de mayo de 2026.
La Presidencia de la Mesa Directiva informó que la propuesta fue enviada a la Comisión de Marina para su análisis, conforme al artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El propósito es permitir la participación de personal extranjero en ejercicios de cooperación bilateral en materia de seguridad y capacitación, sin que ello implique despliegues operativos de combate en territorio nacional.
Este adiestramiento se enmarca en el Plan Kukulkán, estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta en las ciudades sede del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El operativo contempla un despliegue amplio de fuerzas de seguridad, la instalación de mesas de coordinación con autoridades federales, locales y representantes del organismo organizador del torneo, así como la implementación de protocolos de actuación ante posibles riesgos.
En febrero de 2026, el Senado ya había autorizado la entrada de militares estadounidenses para realizar ejercicios de capacitación en instalaciones militares mexicanas, con el fin de fortalecer habilidades operativas y de coordinación. Autoridades de ambos países han destacado la importancia de la colaboración bilateral rumbo al evento deportivo, ante la expectativa de una afluencia masiva de visitantes nacionales e internacionales.
Las autoridades mexicanas han subrayado que estas actividades forman parte de esquemas de cooperación en defensa y no implican funciones de combate ni injerencia en asuntos internos. El objetivo central es garantizar condiciones de seguridad óptimas durante la realización del Mundial 2026, reforzando la coordinación interinstitucional y la respuesta ante emergencias en infraestructura clave y zonas de concentración de aficionados.