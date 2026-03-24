Plan B de Sheinbaum sigue en suspenso por desacuerdos internos y ajustes jurídicos

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El Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta retrasos en el Senado por diferencias dentro del bloque oficialista, revisiones técnicas y ajustes constitucionales, especialmente en el artículo 115. La discusión podría posponerse hasta después de Semana Santa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 08:59 AM.
En México y editada el 24/03/2026 08:51 AM.