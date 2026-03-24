SEP adelanta vacaciones de Semana Santa: estudiantes iniciarán asueto el 27 de marzo

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La Secretaría de Educación Pública anunció que las vacaciones de Semana Santa para preescolar, primaria y secundaria comenzarán el viernes 27 de marzo de 2026, dos días antes de lo previsto, debido a la realización del Consejo Técnico Escolar. Las clases reanudarán el lunes 13 de abril.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/03/2026 08:53 AM.
En México y editada el 24/03/2026 08:47 AM.