SEP adelanta vacaciones de Semana Santa: estudiantes iniciarán asueto el 27 de marzo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las vacaciones de Semana Santa para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria iniciarán de manera anticipada el viernes 27 de marzo de 2026, en lugar del lunes 30 de marzo, fecha originalmente programada. Esta decisión responde a la necesidad de llevar a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE), programado para ese mismo día.
De acuerdo con la dependencia federal, el último día hábil de clases será el jueves 26 de marzo. A partir del viernes 27, los alumnos comenzarán su periodo vacacional, que concluirá el domingo 10 de abril. Las actividades escolares se reanudarán formalmente el lunes 13 de abril en todo el país.
La SEP explicó que el Consejo Técnico Escolar es una reunión obligatoria que se realiza el último viernes de cada mes y en la que participan docentes, personal académico y administrativo. Su objetivo es analizar y mejorar los procesos de enseñanza, la gestión escolar y el avance del aprendizaje en las aulas. Por ello, se requiere que el personal esté presente en las escuelas antes del inicio del periodo vacacional.
Este espacio de reflexión y planeación es considerado clave para fortalecer la calidad educativa y garantizar el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y administrativos en las instituciones de educación básica.
La medida beneficiará a millones de estudiantes en todo el país, quienes contarán con un fin de semana largo que marca el inicio oficial de las vacaciones de Semana Santa. La SEP exhortó a las autoridades educativas estatales y a las escuelas a cumplir con el calendario oficial y garantizar la correcta implementación del adelanto vacacional.