Isabel Díaz Ayuso desmiente que Felipe Calderón sea su asesor y rechaza polarización con México

...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó categóricamente que el expresidente mexicano Felipe Calderón forme parte de su equipo de asesores, tras declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó lo contrario. Ayuso criticó la tendencia a enfrentar a ambos países y defendió su labor de acercamiento entre españoles y mexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 02:10 PM.
En México y editada el 25/03/2026 02:06 PM.