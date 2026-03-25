Isabel Díaz Ayuso desmiente que Felipe Calderón sea su asesor y rechaza polarización con México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desmintió rotundamente que el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa forme parte de su equipo de asesores, tras afirmaciones realizadas por la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, durante un intercambio público de declaraciones entre ambos países.
Ayuso, perteneciente al ala conservadora del Partido Popular (PP), señaló que no entiende la "necesidad" de "enfrentarlo todo", y destacó que su gobierno ha trabajado para "unir" a los pueblos de España y México, más que para generar divisiones.
Las declaraciones surgen tras una serie de críticas cruzadas. Ayuso había manifestado en redes sociales su desacuerdo con el enfoque del gobierno mexicano en temas históricos, como la exigencia de disculpas por la Conquista, mientras, a su juicio, la situación de seguridad en México "está peor que nunca". "¿Para qué pedir la independencia durante 200 años si no nos hacemos responsables de nosotros mismos?", escribió.
En respuesta, Sheinbaum recordó los avances en la reducción de homicidios en la Ciudad de México y reiteró que el rey Felipe VI ya reconoció los abusos cometidos durante la llegada de los españoles hace más de cinco siglos. Asimismo, vinculó a Calderón con el entorno de Ayuso, lo que motivó el desmentido inmediato.
Fuentes cercanas al gobierno madrileño confirmaron que no existe relación institucional ni asesoría alguna entre Calderón y la administración de Ayuso. Hasta el momento, ni Calderón ni su equipo han emitido un pronunciamiento al respecto.