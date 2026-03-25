Inauguran exposición 'AztLÁn, túnel del tiempo' en el Palacio de Bellas Artes

La noche del 24 de marzo de 2026 marcó un hito cultural con la inauguración de AztLÁn, túnel del tiempo, exposición pionera dedicada al arte chicano en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. La muestra, curada por Rubén Ortiz-Torres, Jesse Lerner y Joshua Sánchez, con asesoría de Rita González, reúne piezas históricas y contemporáneas de artistas de ascendencia mexicana y latina radicados en Los Ángeles, ofreciendo una profunda reflexión sobre la historia compartida entre México y Estados Unidos.
Durante el acto inaugural, realizado ante un vestíbulo colmado de público, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz, destacó la importancia de reconocer el arte chicano como un movimiento cultural, político y estético que ha desafiado narrativas hegemónicas. "Esta exposición no solo exhibe arte, sino memoria, resistencia y pertenencia", afirmó.
Artistas participantes como Guadalupe Rosales, Gabriela Ruiz, Rafa Esparza y el colectivo 3B Collective asistieron al evento, acompañando el montaje de sus obras en uno de los recintos culturales más emblemáticos del país. El director del museo, Mauricio Maillé, calificó la exposición como "histórica" y subrayó el esfuerzo conjunto para traer a México estas expresiones artísticas que han surgido desde la diáspora. "Nos enorgullece presentar en un lugar tan prestigioso como estas salas del Palacio de Bellas Artes", dijo.
El recorrido expone una diversidad de disciplinas: muralismo, escultura, instalaciones y prácticas performáticas que abordan temas como la memoria comunitaria, la resignificación del espacio urbano y los procesos migratorios. La curaduría propone un diálogo intergeneracional entre artistas chicanos clásicos y emergentes, evidenciando la evolución y permanencia de un movimiento profundamente arraigado en la lucha por la identidad.
Como complemento, se llevará a cabo el ciclo Charlas en torno al movimiento y arte chicano en la Sala Manuel M. Ponce. Las conferencias incluyen conversaciones con especialistas y creadores como Rubén Ortiz-Torres, Joshua Sánchez, Alfonso Vázquez y Gemma Argüello, abordando temas como el muralismo contemporáneo, la apropiación del espacio público y las performatividades en contextos migratorios. Las charlas tendrán lugar los días 26 y 27 de marzo.
AztLÁn, túnel del tiempo permanecerá abierta al público en el Palacio de Bellas Artes como un puente simbólico y estético entre dos naciones, recordando que el arte sigue siendo un territorio sin fronteras.