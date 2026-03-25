Inauguran exposición 'AztLÁn, túnel del tiempo' en el Palacio de Bellas Artes

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El Museo del Palacio de Bellas Artes inauguró la exposición 'AztLÁn, túnel del tiempo', una muestra histórica sobre el arte chicano que reúne obras de artistas mexicanos y latinos de Los Ángeles, explorando identidad, migración y resistencia cultural.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 10:37 AM.
En México y editada el 25/03/2026 10:26 AM.