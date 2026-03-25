Se cae acuerdo para aprobar Presupuesto 2026 por desavenencias en Morena y reforma electoral

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El avance del Paquete Fiscal 2026 en el Congreso local se suspendió tras divisiones internas en Morena, derivado de una propuesta de reforma electoral presentada por dos diputadas morenistas que no contempla paridad ni conteo rápido, generando rechazo dentro de su propia bancada y entrampando la aprobación presupuestal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/03/2026 02:15 PM.
En México y editada el 25/03/2026 01:45 PM.