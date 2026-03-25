Se cae acuerdo para aprobar Presupuesto 2026 por desavenencias en Morena y reforma electoral

El acuerdo para aprobar el Presupuesto del Estado 2026 se cayó este martes en el Congreso local debido a profundas divisiones al interior de Morena, luego de que dos diputadas presentaran una iniciativa de reforma electoral que generó rechazo entre sus propios compañeros de bancada. La sesión, que inició a las 13:34 horas con la lectura del Paquete Fiscal por parte de la Comisión de Presupuesto, fue suspendida a las 17:30 horas ante la falta de consensos.
Las diputadas Anylú Hernández y Grecia Benavides impulsaron una propuesta que elimina el conteo rápido el día de la elección, no garantiza paridad de género y beneficiaría a alcaldías gobernadas por PRI y PAN. Dicha iniciativa no cuenta con el respaldo de los otros siete integrantes de la bancada morenista, quienes se negaron a avalarla, lo que provocó un bloqueo en la agenda legislativa.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, confirmó que el desacuerdo interno en Morena fue determinante para el estancamiento del Presupuesto 2026. A pesar de ello, señaló que existe la posibilidad de retomar el tema este miércoles, antes del inicio del receso legislativo de dos semanas. Consideró que la reforma electoral no debería entorpecer la aprobación del paquete financiero.
Sandra Pámanes, líder de Movimiento Ciudadano (MC), admitió que la discusión sobre la reforma electoral ha entrampado todo el proceso. Por su parte, Mario Soto, coordinador de Morena, reconoció que no podían acompañar la propuesta presentada, aunque evadió precisar si existen fracturas formales dentro de su grupo parlamentario.
La iniciativa de reforma electoral, similar en algunos aspectos a propuestas anteriores, podría ser analizada en un procedimiento acelerado (fast track), pero su viabilidad dependerá de lograr acuerdos entre las fuerzas políticas. Mientras tanto, el destino del Presupuesto 2026 queda en suspenso, pendiente de una posible reanudación de negociaciones en los próximos días.